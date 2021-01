Vanessa Morgan (28) soll Mutter geworden sein! Im vergangenen Juli verkündete die Schauspielerin die freudigen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Michael Kopech erwarten einen kleinen Jungen. So habe es ihr am Herzen gelegen, ihren Fans selbst von ihrem neuen Kapitel in ihrem Leben zu berichten. Nur kurz danach dann der Schock – nach nur fünf Monaten Ehe soll der Baseball-Spieler die Scheidung eingereicht haben. Jetzt gab es erneut aufregende Neuigkeiten rund um Vanessa: Ihr Baby soll auf die Welt gekommen sein!

Laut Angaben von E! News soll der kleine Sohn der Riverdale-Darstellerin und des Sportlers schon am Samstag, dem 30. Januar, das Licht der Welt erblickt haben. Obwohl die beiden getrennt seien, habe Michael Vanessa bei der Geburt unterstützt und sei mit ihr im Krankenhaus. "Sie sind beide begeistert", plauderte die Quelle aus. Der Namen ihres Sprösslings ist noch nicht bekannt.

Schon während der Schwangerschaft konnte der Serienstar die Zeit mit seinem Sohnemann kaum erwarten. "Ich bin überglücklich, meinen kleinen Jungen diesen Januar auf der Welt begrüßen zu dürfen. [...] Ich kann nicht glauben, wie viel Wachstum und Kraft du mir bereits als deine Mutter gegeben hast", schrieb Vanessa zu einem Post auf ihrem Instagram-Profil. Wie das getrennte Elternpaar das Sorgerecht für den Hosenmatz aufteilen möchte, ist allerdings noch unklar.

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan, Schauspielerin

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan, Netflix-Star

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech im September 2018 in Los Angeles

