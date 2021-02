Tom (31) und Bill Kaulitz (31) haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt. Und die Tokio Hotel-Zwillinge sind immer noch unzertrennlich – das ist unverkennbar. Schon seit jeher pflegen sie ein enges Verhältnis und verbringen auch heute noch sehr viel Zeit miteinander. Doch auch bei ihnen gab es in der Vergangenheit Beef und schwierige Phasen. Aufgrund einer von Toms Ex-Freundinnen hätten sie sogar beinahe miteinander gebrochen.

Kurz bevor Tom seine spätere Ehefrau Heidi Klum (47) kennenlernte, sei er in ein "Partygirl und Gold Digger der dunkelsten Sorte" verliebt gewesen, wie Bill in seiner Biografie "Suicide Career" (erschienen im Ullstein Verlag) offenbart. Er habe versucht, den Gitarristen aus dieser Beziehung herauszuholen, doch dabei hätten sie sich voneinander entfernt. "Zum ersten Mal überhaupt in unserem Leben entzweite uns ein anderer Mensch so sehr, dass wir uns fast für immer verloren hätten", erinnert er sich zurück.

Die Beziehung der Brüder wurde dadurch erheblich auf die Probe gestellt. "Wir konnten kaum fünf Minuten im selben Raum verbringen, ohne den miesesten Streit zu entfachen. Jeder weiß, wenn Tom und ich streiten, dann streiten wir so richtig und fast immer unter der Gürtellinie", gibt der Künstler Einblicke in diese Phase. Die Musiker wüssten ganz genau, wie sie sich gegenseitig verletzen können.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, Musiker

