Was für schöne Worte von Lisha an ihren Lou! Die YouTuber sind seit über elf Jahren ein Paar. Gemeinsam starteten sie ihre Social-Media-Karriere und liefern ihren Followern seitdem Einblicke in ihr aufregendes Leben. Zuletzt bewiesen die zwei im beliebten TV-Format Das Sommerhaus der Stars immer wieder aufs Neue: Die Turteltauben gehören einfach zusammen und sind dankbar, dass sie einander haben! So auch zu Lous Ehrentag: Seine Lisha machte ihm nun eine rührende Liebeserklärung zum Geburtstag!

Auf Instagram widmete die Beauty ihrem Liebsten einen Beitrag. Unter dem Bild von Lou, auf dem er in einem Schwimmbad entspannt, gratulierte Lisha dem Geburtstagskind. "Zum 11. Mal feiere ich mit dir deinen Ehrentag [...]. Ich danke Gott und ich danke deinen Eltern für das perfekte Timing, das sie hatten, um dir das Leben zu schenken. [...] Ich liebe dich über alles! Jeden Tag mehr und mehr", schrieb sie und zeigte damit, wie viel ihr der Muskelmann bedeutet.

2018 krönten die beiden ihre Liebe bereits mit einer standesamtlichen Hochzeit. Eigentlich hatten Lisha und Lou noch vor, eine größere Party zu veranstalten, um ihre Ehe mit rund 700 Leuten ordentlich zu feiern, erzählten sie Promiflash. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage ist dies nun aber nicht möglich, weswegen sie ihre Pläne verschoben haben.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou, Youtuber

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

