Emma Roberts (29) zeigt sich von ihrer lässigen Seite! Normalerweise schwebt die Nichte des Hollywood-Stars Julia Roberts (53) immer top gestylt über die roten Teppiche dieser Welt. Auch privat sieht man die hübsche Blondine eigentlich stets modebewusst gekleidet. Seit der Geburt ihres ersten Kindes im Dezember des vergangenen Jahres scheint die frischgebackene Mutter allerdings einiges an ihrer Garderobe verändert zu haben. Jetzt wurde sie nämlich in einem eher gemütlichen Outfit abgelichtet!

In einem grauen Oberteil, einer dazu farblich passenden Jogginghose und mit schwarzen Hausschuhen ausgestattet, wurde Emma am vergangenen Mittwoch von Paparazzi in ihrer Wahlheimat Los Angeles beim verlassene eines Gebäudes abgelichtet. Ihre Haare trägt sie auf den Aufnahmen zu einem simplen Pferdeschwanz gebunden. Um möglichst unerkannt zu bleiben, entschied sich die 29-Jährige dazu, ihr Outfit an diesem Tag mit einer rundgeformten Sonnenbrille zusätzlich zur obligatorischen Mund-Nasen-Maske abzurunden.

Kurz nach der Geburt ihres Sohnes Rhodes hatte Emma zunächst noch in einem stylishen Outfit für ein erstes Foto mit ihrem Sprössling posiert. In einem orangefarbenen Kleid und mit farblich passenden Peeptoes, zeigte die "Wild Child"-Darstellerin vor knapp drei Wochen zum ersten Mal ihren kleinen Wonneproppen auf ihrem Social-Media-Kanal.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

MEGA Emma Roberts im Januar 2021

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Baby

