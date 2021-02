Mike Singer (21) plaudert über Laura Müller (20)! Der Sänger saß eigentlich in der diesjährigen DSDS-Jury neben dem Schlagerstar Michael Wendler (48). Letzterer wurde jedoch aufgrund seiner unhaltbaren Aussagen aus der Show rausgeschnitten. Auch der TV-Auftritt seiner Ehefrau Laura Müller, die eigentlich als Backstage-Reporterin am Set unterwegs war, wurde gestrichen. Wie sie sich beim Dreh verhalten hat, bekommt man daher jetzt nicht zu sehen. Gegenüber Promiflash packte Mike nun aber darüber aus, wie er die Influencerin wahrgenommen habe!

Tatsächlich erzählte der "Deja Vu"-Interpret im Promiflash-Interview: "Man hat sie eher nur am Rande wahrgenommen. Grundsätzlich war sie freundlich." Scheint nicht so, als hätten Laura und Mike während ihrer Zeit bei DSDS viel miteinander zu tun gehabt. Und wie haben sich Michael und seine Liebste gemeinsam vor Ort verhalten? "Man hat sie so erlebt, wie sie sich auch im Netz gezeigt haben", erzählte der 21-Jährige weiter.

Auf Social Media präsentieren sich die Turteltauben stets sehr verliebt ineinander. Deutet Mike also damit an, dass Laura und Michael auch am Set nicht die Finger voneinander lassen konnten? In der zweiten Folge der Gesangsshow kam die 20-Jährige eher als von ihrem Gatten genervt rüber – wie Promiflash noch vor der Löschung der Fassung erhaschen konnte. Ein diesjähriger Kandidat bezeichnete sie sogar als überheblich.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer bei den DSDS-Castings 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler und Laura Müller an Bord des DSDS-Schiffs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de