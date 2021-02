Kylie Jenner (23) steht mal wieder in der Kritik! Offenbar hat der neue Trailer zur 20. Keeping Up with the Kardashians-Staffel die Fans daran erinnert, wie sehr die Influencerin sich verändert hat. Seit ihrem zehnten Lebensjahr stand die Reality-TV-Queen insgesamt über 13 Jahre für das Format vor der Kamera – eine lange Zeit, in der so einiges passieren kann. Gerade optisch hat sich bei Kylie eine ganze Menge getan – für ihre Follower im Nachhinein ein gewaltiger Schock!

Der Trailer zur finalen Staffel macht ein bisschen nostalgisch und erinnert daran, wie viel beim Kardashian-Jenner-Clan über die Jahre passiert ist – gerade Kylies äußerliche Veränderung kann man kaum übersehen. Der Kontrast von früher zu heute hat einige Zuschauer regelrecht erschreckt. "Kylie hat überhaupt keine Beauty-OPs nötig gehabt. Was zur Hölle hat sie sich da angetan?", schrieb eine verstörte Userin auf Twitter. Andere Nutzer sahen das genau so: "Jedes Mal, wenn ich Kylie sehe, sieht sie schon wieder anders aus."

Aber es gab auch andere Stimmen – in zahlreichen Kommentaren wurde die Unternehmerin in Schutz genommen. "Hat schon mal einer von euch darüber nachgedacht, dass sich das Gesicht im Laufe der Jahre auch so verändert?", hieß es zum Beispiel in einem Twitter-Post.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de