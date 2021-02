Sharon Osbourne (68) äußert sich nun zu den Negativ-Schlagzeilen über Marilyn Manson (52). Der Rocker steht aktuell ganz schön unter Beschuss: Mehrere Ex-Freundinnen werfen ihm vor, sie psychisch und physisch missbraucht zu haben. Während es nun von vielen Seiten auf den Musiker einprasselt, meldet sich seine Kollegin Sharon zu Wort. Was sagt die Ehefrau von Ozzy Osbourne (72) zu den heftigen Anschuldigungen?

"Ich weiß nichts über seine sexuellen Vorlieben oder darüber, wie er Frauen behandelt. Ich weiß, wie er ältere Frauen wie mich behandelt und da ist er immer respektvoll", erklärt sie bei "The Talk". Sie habe mit ihm über Jahre zusammen gearbeitet – allerdings könne sie keine Angaben über sein Privatleben machen. "Ich weiß nicht, was bei ihm im Schlafzimmer abgeht und ich will es auch nicht", betont sie.

Sharon positioniert sich angesichts des Skandals also nicht. Marilyns Ex Rose McGowan (47) stellt sich hingegen hinter die vermeintlichen Opfer des Künstlers, wie sie auf Instagram klarstellt: "Mir tut es zutiefst leid, was den Frauen passiert ist. Ich stehe zu Evan Rachel Wood (33) und all den anderen, die sich meldeten oder das vielleicht noch tun werden."

Getty Images Marilyn Manson bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Getty Images Sharon Osbourne im März 2016

Getty Images Rose McGowan bei einer "Lady in the Dark"-Filnmvorführung in L.A. im April 2017

