Das Ex-Bachelor-Girl Melissa Lindner (27) hielt dicht! In der vergangenen Folge der Kuppelshow ist so einiges passiert: Es gab ein Eifersuchtsdrama, viele Tränen und der erste Kuss ist gefallen. Niko Griesert (30) knutsche nämlich mit Denise Hersing (25)! Letztere erzählte nur zwei Mädels davon – die kesse Melissa belauschte das Gespräch jedoch. Trotzdem erzählte sie den anderen Rosenanwärterinnen nicht, dass Denise diesbezüglich gelogen hatte. Gegenüber Promiflash verriet die Bankbetriebswirtin nun, warum sie es für sich behielt!

Einige Kandidatinnen hätten sich irgendwann denken können, was tatsächlich bei Denise und Nikos Date passiert ist. "Von mir wusste aber keiner was", betonte die Hobby-Schiedsrichterin daraufhin im Promiflash-Interview. "Warum sollte ich Denise das Leben erschweren, indem ich die Neuigkeit in der Villa herumposaune?" Auch wenn die zwei als Konkurrenz gelten, habe sie das Geheimnis nicht ausplaudern wollen. Denn das sei einfach nicht Melissas Charakter.

Letztlich wäre da möglicherweise auch viel Lärm um Nichts gewesen, denn: Nachdem Niko sich Denise angenähert hatte, offenbarte er: Der TV-Junggeselle habe eigentlich jemand anderem den ersten Kuss schenken wollen! Deswegen habe er die Aktion danach bereut, was er der Braunschweigerin auch in einem folgenden Gespräch ehrlich gestand!

