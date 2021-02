Elyse Knowles teilt erneut schöne News! Das Model und ihr Langzeitfreund Josh Barker gaben im September 2020 bekannt: Sie werden zum ersten Mal Eltern! Seitdem schweben die Turteltauben auf Wolke sieben und erfreuen ihre Community mit süßen Babybauch-Pics. Ihr aktuellster Beitrag im Netz zeigt nicht nur, wie groß ihre Kugel bereits ist, sondern offenbart auch andere niedliche Neuigkeiten: Elyse und Josh haben sich anscheinend vor Kurzem verlobt!

Auf einem Schnappschuss ihres Bauches auf Instagram, auf den das Paar liebevoll die Hände legt, fällt ein ganz besonderes Detail auf: Elyses Ringfinger ziert ein wunderschöner und filigraner Diamantring. In ihrer Bildunterschrift schrieb die werdende Mama das Datum 17. Januar und verlinkte ihren Liebsten. Offenbar ist dies der Tag, an dem Josh seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt hatte. Ihre Fans sind auf jeden Fall aus dem Häuschen: "So tolle Neuigkeiten! Ich schicke euch Liebe!" und "Herzlichen Glückwunsch", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter dem Posting.

Vergangene Woche gab die Beauty private Einblicke in ihre Schwangerschaft. So verriet sie, dass ihr ungeborenes Kind momentan in Steißbeinlage liege. Elyse hoffe, dass ihr Baby sich noch drehen wird. Sonst müsse ihr Nachwuchs nämlich per Kaiserschnitt auf die Welt kommen.

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

