Nick Jonas (28) schwebt immer noch auf Wolke Sieben! In Schauspielerin Priyanka Chopra (38) scheint der Sänger seine absolute Traumfrau gefunden zu haben. Seit über zwei Jahren ist das Paar nun schon verheiratet und glücklich wie am ersten Tag. Obwohl die Gerüchteküche rund um eine mögliche Schwangerschaft immer wieder brodelt, soll die Familienplanung bislang noch Zukunftsmusik sein. Nun gesteht Nick aber doch, dass er sich viele Babys mit seiner Frau wünscht.

Erst kürzlich schwärmte der Jonas Brothers-Star in einem Interview mit E! News von seiner Liebsten und erzählte, dass er sich auch schon auf gemeinsame Kinder freue. "Das wird eine tolle Reise werden und ich hoffe auf viele", plauderte der 28-Jährige aus. Auf eine genaue Zahl will er sich jedoch noch nicht festlegen. Mit Priyanka habe er jedenfalls das wichtigste Teil des Puzzles gefunden, ist sich der "Right Now"-Interpret sicher.

Damit sind sich die Bollywood-Schauspielerin und der Musiker in puncto Kinderwunsch immerhin einig. Auch die gebürtige Inderin hatte vor Kurzem verkündet, dass sie sich so viele Kinder wünsche, wie sie eben bekommen kann. Bis dahin wollen sich die beiden aber noch auf ihre Karrieren und vor allem aufeinander fokussieren.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2019

Getty Images Nick Jonas im November 2019

Getty Images Priyanka und Nick Jonas im Januar 2020

