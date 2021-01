Anfang Dezember brodelte die Gerüchteküche rund um Priyanka Chopra (38): Ist sie etwa schwanger? Grund zur Annahme lieferte ein besonders weites Outfit, mit dem sich die Schauspielerin an der Seite ihres Mannes Nick Jonas (28) gezeigt hatte – für gewöhnlich ist Priyanka in deutlich figurbetonteren Looks unterwegs. Doch allem Anschein nach erwarten die beiden noch keinen Nachwuchs: In einem aktuellen Interview ist Familienplanung schließlich noch Zukunftsmusik.

Im Gespräch mit der Sunday Times schwärmt Priyanka von der Zweisamkeit, die sie und Nick im Zuge der weltweiten Krisenlage genießen konnten. Sonst seien sie durch ihre Jobs viel eingespannt und auf dem ganzen Globus unterwegs – während der vergangenen Monate waren sie jedoch rund um die Uhr gemeinsam zu Hause. Im Rahmen der Unterhaltung gibt die 38-Jährige dann überraschend auch private Details in Sachen Familiengründung preis. "Ich möchte Kinder. So viele, wie ich eben bekommen kann", lautet Priyankas deutliche Ansage. Ein "eigenes Cricket-Team", sprich elf Kinder, wolle sie allerdings nicht.

Wann es letztlich soweit sein wird, verrät die "Isn't It Romantic"-Darstellerin nicht. Ein wenig Erfahrung im Umgang mit Kids kann Priyanka jedoch bereits bei ihrer Nichte sammeln. Sie und die kleine Krishna würden eine Menge Zeit miteinander verbringen. "Es ist unglaublich, ihr dabei zuzusehen, wie sie neue Dinge entdeckt", zeigt sich die gebürtige Inderin ganz angetan von der Vierjährigen.

MEGA Nick Jonas und Priyanka Chopra, 2020

Instagram / nickjonas Nick Jonas und Priyanka Chopra

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Schauspielerin

