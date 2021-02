Vanessa Tamkan (23) befindet sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Noch diesen Monat sollen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman zum ersten Mal Eltern werden. Bisher dachte das Model, aufgrund der aktuellen Gesundheitslage keine Babyshower veranstalten zu können und brach deswegen in Tränen aus. Doch die dürften wieder getrocknet sein, als Vanessa von Freunden und Familie nun mit einer Party überrascht wurde.

Nachdem die 23-Jährige gezwungen wurde, zwei Stunden im Wald spazieren zu gehen, wartete eine riesige Überraschung auf die werdende Mama. "Ich kam durch die Tür und da stand ein Laptop bereit, mit allen meinen Lieblingsmenschen zugeschaltet", berichtete Vanessa auf Instagram überwältigt. Zahlreiche Freunde hatten sich online per Videocall versammelt, um mit der rothaarigen Schönheit ihre langersehnte Babyparty zu feiern. Ihre Mama kümmerte sich sogar um eine Torte und zahlreiche andere Leckereien.

Auch Anna Wilken (24) nahm an der Zoom-Babyparty teil und versicherte der werdenden Mama: "Ich wäre so gern bei dir gewesen! Das holen wir alles nach." Auch sie wünscht sich ein Kind und ließ deswegen kürzlich einen Embryo-Transfer vornehmen. Leider blieb der medizinische Eingriff jedoch erfolglos, sodass Anna auch weiter auf ihr Baby warten muss.

Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anna Wilken

