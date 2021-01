Vanessa Tamkan (23) muss auf einige Dinge während ihrer Schwangerschaft verzichten. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin befindet sich im Endspurt: Im Februar wird sie zum ersten Mal Mama eines Sohnes. Seitdem sie und ihr Ehemann Roman die freudigen Nachrichten mitgeteilt haben, setzt die Beauty ihren Babybauch für ihre Fans regelmäßig in Szene. Gerne hätte das Model die bevorstehende Ankunft ihres Sprösslings auch mit ihren Freunden und der Familie gefeiert – doch aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise ist das momentan nicht möglich. Im Netz weinte Vanessa nun bittere Tränen.

“Ich habe das Thema Babyparty hier nie angesprochen, weil es einfach den Menschen gegenüber nicht fair wäre, die gerade unglaublich schlimme Dinge durch die Pandemie erfahren", erzählt die Influencerin sichtlich betroffen in ihrer Instagram-Story. Trotzdem sei sie sehr traurig darüber, dass sie nun auf manche Erfahrung, die man normalerweise als Schwangere macht, verzichten müsse. Das sei vor allem für sie als Erstgebärende schwer. "Hier hängen so viele Hormone und Gefühle dran", erklärt sie ihren Kummer weiter.

Der rothaarigen Schönheit habe die Isolation extrem zu schaffen gemacht und sie habe die Zeit vor der Geburt nicht so genießen können, wie sie sich das gewünscht habe. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so oft einsam gefühlt in der Schwangerschaft", gesteht sie ihrer Community unglücklich.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemaliges GNTM-Girl

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im September 2020

