Folgt nach dem Comeback der No Angels die Rückkehr einer weiteren Popstars-Band? Im Januar waren die großen Neuigkeiten bekannt geworden: 21 Jahre nach ihrer Gründung plant die ehemals beliebte Girlgroup die Rückkehr in die Musikszene. Viele Fans waren anschließend total aus dem Häuschen – doch dürfen sich bald auch die Bewunderer von Bro'Sis über eine musikalische Rückkehr ihrer Idole freuen?

Im Interview mit Bild plauderte Ex-Mitglied Ross Antony (46) über mögliche Comeback-Pläne seiner Gruppe: "Das Schöne ist, wir sind immer noch alle gut befreundet miteinander. Wenn wir uns sehen, sind wir wie eine Schulklasse", schwärmte er – fügte dann jedoch hinzu: "Wir werden nie zurückkommen. Unsere Zeit war damals und das sollte auch so bleiben!"

Während die Bro'Sis-Fans nun durchaus enttäuscht sein dürften, ist auch die Freude bei den Liebhabern der No Angels gedämpft: Denn das Comeback der "Daylight in Your Eyes"-Interpreten ist ebenfalls nicht perfekt – Vanessa Petruo (41) fehlt nämlich. Die Sängerin will nicht weiter in der Öffentlichkeit stehen.

Getty Images Die No Angels, 2007

ActionPress Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001

Getty Images Vanessa Petruo im Oktober 2013

