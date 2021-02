Große Trauer im nördlichsten Zipfel der USA! Für Bear Brown (33) aus der Reality-Serie Alaskan Bush People schienen sich zuletzt so einige Wogen zu glätten. Doch jetzt haben er und seine ganze Familie einen schweren Verlust zu beklagen, der auch die Fans des US-Formats hart treffen wird: Denn Billy, der Patriarch des Clans, erlitt überraschend einen Schlaganfall. Daran ist er nun im Alter von 68 Jahren verstorben.

Auf Instagram bestätigte Sohn Bear den Tod seines Vaters: "Es bricht uns das Herz, zu verkünden, dass unser geliebtes Familienoberhaupt Billy Brown in der vergangenen Nacht einem Schlaganfall erlegen ist." Billy sei eine wunderbarer und liebevoller Vater, Opa und Ehemann gewesen, der sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet habe, hieß es weiter.

Billy hätte in den vergangenen Jahren immer wieder ins Krankenhaus gemusst, berichtete The Sun. Die Ärzte hätten ihm davon abgeraten, in seine gewohnte Umgebung zurückzukehren, da die Höhe seiner Gesundheit abträglich sei. Doch darauf habe er nicht hören wollen und sei immer wieder zu seiner Familie ins Gebirge Alaskas zurückgekehrt.

