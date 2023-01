"Alaskan Bush People"-Bear verrät den Namen seines Sohnes

Bear Brown (35) zeigt seinen Sohn. Der Alaskan Bush People-Star durfte vor wenigen Tagen sein zweites Kind auf der Welt begrüßen: Gemeinsam mit seiner On-off-Freundin Raiven bekam er einen zweiten Sohn. Die Geburt war jedoch mit Komplikationen gespickt und das Baby musste kurzzeitig auf die Neugeborenen-Intensivstation. Nun meldete sich Bear aber endlich wieder – und verriet den Namen seines Kindes!

Auf Instagram teilte der TV-Star zwei neue Fotos von seinem Baby. "Der Name unseres zweiten Jungen ist Cove Gabriel Caden Brown. Vielen Dank an alle für all eure Liebe, Unterstützung und Gebete!", schrieb er dazu und verriet somit den Namen des Kleinen. "Schöner Name, er ist so niedlich!", kommentierte unter anderem ein begeisterter Fan.

Am vergangenen Wochenende durften Raiven und Bear sich über ihren neuen Nachwuchs freuen. "Raiven hat einen tollen Job gemacht! Ich glaube nicht, dass ein Mann jemals wirklich begreifen kann, was eine Frau durchmacht! [...] Ich könnte kaum stolzer auf Raiven sein! Sie ist so stark, so mutig und so unaufhaltsam!", schwärmte Bear wenig später im Netz.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Erstgeborenen

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Browns Sohn Cove Gabriel Caden Brown

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven Adams mit ihrem neugeborenen Sohn

