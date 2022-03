Ist diese Ehe schon wieder vorbei? Raiven Adams und Bear Brown (34) haben in ihrer Beziehung schon viel durchgemacht: Immer wieder trennten sich die Alaskan Bush People-Stars und fanden anschließend doch wieder zueinander. Mitte Januar besiegelten die Eltern eines kleinen Sohnes dann ihre Liebe und gaben sich das Jawort – doch langsam kriselte es wieder. Bear wurde zuletzt sogar häusliche Gewalt vorgeworfen. Daraufhin verließ Raiven ihren Ehemann!

Wie The Sun bestätigte, ist die TV-Bekanntheit aus dem gemeinsamen Haus in Washington ausgezogen. "Sie ist in dem Auto, mit dem sie nach Washington kam, losgefahren. Sie ist weg", versicherte eine Quelle. Kurz nachdem Bear festgenommen wurde, da er gegenüber einer bislang unbekannten Person handgreiflich geworden sein soll, habe sich Raiven demnach aus dem Staub gemacht: "Sie ist gleich nach dem Vorfall abgereist. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie wieder in der Stadt ist."

Bear hingegen wurde nach einem Wochenende in der Gefängniszelle wieder freigelassen. "Er ist wieder in dem gemeinsamen Haus", erklärte der Insider. Raiven bat derweil auf ihrem Instagram-Account um Privatsphäre. "Ich will das Beste für meine Familie, und ich hoffe, dass dies im besten Interesse meiner Familie endet", schrieb sie in einem Post.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown, bekannt aus "Alaskan Bush People"

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown und Raiven Adams, August 2021

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown im August 2020

