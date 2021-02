Nanu, wurde hier etwa Frieden geschlossen? Oliver Pocher (42) nimmt gerne mal Influencer auf die Schippe – darunter war auch schon Gerda Lewis (28). Als Oli sie beispielsweise für ein Foto stark kritisierte, erntete die Beauty einen heftigen Shitstorm, der sie sogar zum Weinen brachte. Und das ganz öffentlich in ihrer Instagram-Story: Gerda war alles zu viel. Jetzt waren die beiden allerdings gemeinsam in einem Livestream zu sehen – und haben sich auch noch prächtig verstanden. Für viele Fans ist das nicht nachvollziehbar: Sie kritisieren Gerdas Verhalten.

In der Kommentarspalte unter dem besagten Instagram-Livestream kommt die Beauty nicht bei allen so gut an. "Gerdas Geschleime war etwas anstrengend. Was muss sie eine Angst vor ihm haben", äußerte dort eine Zuschauerin. Dazu wollte die Influencerin Stellung beziehen und sagte, dass sie eben gelernt habe, entspannter mit einigen Dingen umzugehen. "Ich bin einfach ein Mensch, der schnell Sachen persönlich nimmt. Das habe ich auch zugegeben. Aber wenn man reflektiert, kommt man weiter im Leben", gab die Content-Kreative ihren Kritikern zurück. Eine Sache stellte die 28-Jährige noch klar: Um Fame gehe es ihr auf keinen Fall!

Bei den Zuschauern konnte Gerda mit der Aktion also nicht unbedingt punkten. Die Promiflash-Leser scheinen das allerdings etwas anders zu sehen. Laut einer Umfrage finden es 54 Prozent der Leser (973 von 1.801 Stimmen) angenehm, dass endlich Harmonie zwischen den beiden Streithähnen herrscht (Stand, 8. Februar 2021, 10:40 Uhr).

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Februar 2015

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin und Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de