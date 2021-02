Jennifer Frankhauser (28) betritt neues Terrain! Die Halbschwester der Kultblondine Daniela Katzenberger (34) hat sich in den vergangenen Jahren als Influencerin einen Namen gemacht. Durch ihren Sieg beim Dschungelcamp 2018 wurde sie dann auch zum TV-Star. Außerdem arbeitet sie weiterhin an ihrer Karriere als Musikerin. Aber das reicht Jenny anscheinend noch nicht. Sie gibt jetzt auch ihr Debüt als Schauspielerin – und zwar bei Krass Schule – Die jungen Lehrer.

Sie wird am kommenden Donnerstag und Freitag einen Gastauftritt in der beliebten Scripted-Reality-Serie haben. Im Promiflash-Interview sprach sie nun offen über die Dreharbeiten: "Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ich finde es sehr spannend, mal in die Schauspielbranche reinschnuppern zu können. Ich hatte sehr viel Spaß beim Dreh und meganette Kollegen." Die hätten sie auch direkt mit offenen Armen empfangen, sodass sie sich pudelwohl am Set gefühlt hatte.

Jenny wird in den zwei Folgen im Rahmen eines Self-Loving-Projektes auftreten, um der Schülerin Carmen (Jennifer Lopes di Gaspare) zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Für die 28-Jährige ist dieses Thema auch privat unglaublich wichtig. "Ich finde gerade die Social-Media-Plattformen vermitteln oft ein falsches Bild und ich hoffe, das konnten wir in den beiden 'Krass Schule'-Folgen gut zeigen", betonte sie.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer“, immer montags bis freitags, 17:05 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Jennifer Frankhauser bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTL2 Eine Szene aus "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTL2 Jennifer Lopes di Gaspare und Jenny Frankhauser am "Krass Schule"-Set

