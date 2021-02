Gab es schon vor Jahren Hinweise darauf, dass er seine Ex-Freundinnen möglicherweise schlecht behandelt hat? Marilyn Manson (52) sorgt derzeit für haufenweise Negativschlagzeilen: Neun verschiedene Frauen – darunter einige ehemalige Partnerinnen – werfen dem Schock-Rocker vor, sie seelisch und körperlich misshandelt zu haben. Auch seine aktuelle Ehefrau Lindsay Usich soll der Musiker Insidern zufolge bedrohen. Bisher streitet Marilyn jegliche Anschuldigungen ab – ein alter Brief lässt nun jedoch Raum für Zweifel...

Recherchen von TMZ zufolge hat der "The Beautiful People"-Interpret 2015 bei einem Konzert im Riviera Theatre in Chicago den Brief einer Ex-Freundin vorgelesen – und diese hatte kein Lob für ihren Verflossenen übrig. "Du konntest mir nicht mal in die Augen sehen, weil du so betrunken warst", lauteten ein paar der Zeilen. Ein Videoclip zeigt, wie Marilyn diese vor seinem Publikum vorträgt. "Lasst uns mal nicht davon ausgehen, dass das über mich ist. Habt keine Vorurteile", stellte er daraufhin klar. Kurz darauf gab er jedoch zu, dass es langsam so klinge, als wären diese Zeilen wirklich an ihn gerichtet.

Um welche Ex-Freundin es sich handelt, ist nicht geklärt. Seine frühere Verlobte Evan Rachel Wood (33) ist jedoch diejenige, die die Anschuldigungen gegen den 52-Jährigen ins Rollen brachte. Die Schauspielerin warf Marilyn via Instagram vor, sie bereits im Teenager-Alter manipuliert und missbraucht zu haben.

Getty Images Lindsay Usich und Marilyn Manson, 2020

Getty Images Marilyn Manson beim Astroworld Festival in Houston, 2019

Getty Images Evan Rachel Wood bei den Emmy Awards 2018

