Damit haben die Mitglieder der Jugendpoesie-Organisation "Get Lit" wohl nicht gerechnet! Nach den nervenaufreibenden vergangenen Monaten hat sich die Aufregung um Prinz Harry (36), Herzogin Meghan (39) und den sogenannten Megxit inzwischen langsam gelegt. Das Paar lebt sich aktuell in seinem neuen Zuhause in Montecito ein und genießt die Zweisamkeit im Privaten. Dabei hatten die beiden anscheinend auch genügend Zeit, sich zu überlegen, was sie als Nächstes tun. Harry und Meghan sorgten nun mit einem überraschenden Internetauftritt für großes Staunen.

Wie Bild berichtete, schaltete sich das Paar zum Zoom-Meeting einer Poesieklasse dazu – ganz ohne Vorankündigung. Kein Wunder, dass die Münder der Schüler und Lehrer erst einmal offen standen und niemand seinen Augen traute. Harry und Meghan sollen daraufhin mit der Klasse entspannt geplaudert haben, und die 39-Jährige trug sogar ihre eigenen Lieblingsgedicht-Zeilen vor. "Es war ziemlich surreal. Meine Kinder trugen Gedichte vor, sie stellten Fragen, die Kinder antworteten und stellten Fragen zurück, sie reagierten authentisch", schrieb ein Lehrer der Gruppe.

Auf Instagram teilte die Klasse ein Foto des besonderen Moments und kam aus dem Schwärmen für das ehemalige royale Pärchen gar nicht mehr heraus. "Ratet mal, wer dieses Wochenende unsere Poesieklasse überrascht hat! Es war das beste Wochenende jemals", hieß es unter dem Foto. Das Paar sei "zauberhaft" gewesen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de