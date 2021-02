Ende Februar startet die nächste Let's Dance-Staffel! Die Fans fiebern den neuen Folgen entgegen, insbesondere seit feststeht, welche Stars dabei sind. Einer der Glücklichen, die an der Seite eines Profitänzers über das Parkett fliegen dürfen, ist Profiboxer Simon Zachenhuber. Der meldete sich nun nach einem harten Probentag per Videonachricht zu Wort. Und macht bereits vor Showbeginn einen ordentlich platten Eindruck.

In seiner Instagram-Story erzählte Simon seinen Followern, wie die Proben zur Tanzshow so laufen: "Wir sind jetzt fertig für heute, es war supercool, superlustig – und anstrengend wirds auch. Mein Hirn ist Matsch!" Vor allem das Make-up macht dem 22-Jährigen offenbar zu schaffen. Besonders an seine weiblichen Fans wandte er sich daher mit der Bitte um Tipps, wie man das Teufelszeug am besten wieder abkriegt.

Rein körperlich scheint die Vorbereitung jedenfalls nicht allzu anstrengend zu sein: "Ich nehme jetzt erst mal die Beine in die Hand, schnapp mir die Laufschuhe und starte mal eine Runde durch Köln", schloss Simon seinen Bericht ab. Seine Fans dürfen gespannt sein, wie lange er neben dem Tanzen noch Sport braucht.

Instagram / simon_zachenhuber Simon Zachenhuber, Boxer

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Instagram / simon_zachenhuber Simon Zachenhuber, Boxer

