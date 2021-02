Woran starb Diego Maradona (✝60)? Diese Frage beschäftigt die Familie der Fußballlegende und die Weltpresse, seitdem der Ex-Profikicker im vergangenen November plötzlich verstarb. Zuerst hieß es, dass er den Folgen eines Herzinfarktes erlegen sei – doch eine Autopsie stellte nur wenig später heraus: Der Rasenballsportler hatte zum Zeitpunkt seines Todes Alkohol und Betäubungsmittel in seinem Körper. Daraufhin wurde sein Leibarzt Leopoldo Luque der fahrlässigen Tötung beschuldigt, was er bis dato abstreitet. Jetzt wurde der Kreis der Verdächtigen auf drei weitere Personen ausgedehnt.

Das berichtet nun die argentinische Zeitung Clarín unter Berufung auf Insider-Informationen aus Justizkreisen. Dem Nachrichtenblatt zufolge werden nun auch der Psychologe Carlos Diaz sowie ein Pfleger und eine Pflegerin verdächtigt, eine Mitschuld am Tod von Maradona zu tragen. Sie sollen noch kommende Woche von der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in San Isidro befragt werden. Dabei soll festgestellt werden, ob die drei Verdächtigen zu nachlässig waren oder ihnen Fehler in der Versorgung Maradonas unterlaufen sind. Angeklagt seien sie bisher aber noch nicht.

Vor allem der Psychologe habe in den Monaten vor Maradonas Tod viel Kontakt mit ihm gehabt, da er ihn betreute. Er war außerdem eine der Personen, die den argentinischen Fußballweltmeister von 1986 im vergangenen November leblos in seinem Schlafzimmer vorfanden und vergeblich versuchten, ihn zu reanimieren.

