Fröhliche News bei Nick Kroll (42)! Der Schauspieler und seine Frau Lily Kwong sind Eltern eines Sohnes geworden. Nachdem Nick vor einiger Zeit für einen guten Zweck eigene Kinderfotos gepostet hatte, folgte jetzt das erste Bild seines Nachwuchses. Auch wenn man nicht viel erkennt: Die Fans wird es wahnsinnig freuen, zu den Baby-News auch einen kleinen Schnappschuss erhalten zu haben.

Auf Instagram postete die stolze Mama ein Bild vom Nachwuchs: "Willkommen auf dieser Welt, Kleiner! Unser wundervoller Sohn ist am 21. Januar zu uns gestoßen", kommentierte Lily den Baby-Post. Auf dem Pic sind vor allem zwei süße Füßchen zu sehen, die keck in Richtung Kamera gestreckt werden. Im Hintergrund verschwimmt ein großer gelber Schnuller vor dem unkenntlich belassenen Gesicht des neuen Familienmitglieds. Ebenfalls unbekannt ist bisher der Name des Sprosses.

Die Fans des Paares reagierten überschwänglich auf den Post: Zahlreiche Herzen und Freudentränen überschwemmten die Kommentare. Auch Grüße von Influencern wie Kate Foley oder Candice Lake fanden sich unter den Glückwünschen.

Instagram / lily_kwong Der kleine Sohn von Nick Kroll und Lily Kwong

Instagram / lily_kwong Lily Kwong und Nick Kroll

Getty Images Finn Wolfhard, Nick Kroll, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz und Snoop Dogg

