Patrick Mahomes (25) ist schon ganz ungeduldig! Aktuell erwarten der US-amerikanische Football-Star und seine Verlobte Brittany Matthews ihr erstes gemeinsames Kind. Im Oktober des vergangenen Jahres verkündeten die werdenden Eltern stolz, das sie sich auf ein kleines Mädchen freuen. Beim Super Bowl, einem der wohl wichtigsten Spiele in Patricks Sportlerkarriere, feuerte die hochschwangere Brittany ihren Liebsten an, indem sie einige Schnappschüssen von sich und ihrem Babybauch teilte, die zeigen, dass die kleine Maus schon sehr bald das Licht der Welt erblicken wird. Jetzt verriet Patrick, wie sehr er sich auf die Geburt freut!

Im Gespräch mit dem Radiosender 610 Sports Radio Kansas City, erklärte der 25-Jährige: "Jeden Moment könnte ich mein kleines Mädchen bekommen und deshalb bin ich sehr aufgeregt." Er freue sich sehr auf die kommende Zeit und sei sich sicher, dass die Geburt seines ersten Nachwuchses für ihn und seine Partnerin etwas ganz Besonders werde, schwärmte Patrick im Gespräch. Für sein noch ungeborenes Baby wolle er in Zukunft auch hart an sich arbeiten, erklärte der Quarterback des Football-Teams Kansas City Chiefs und verriet: "Ich will der beste Vater werden, der ich sein kann."

Dass Patrick auf seinen eigenen Vater Pat Mahomes ziemlich stolz ist, machte er vor Kurzem in einem Interview mit Men's Health deutlich. Dabei sprach der gebürtige Texaner darüber, was er von dem 50-Jährigen, der viele Jahre lang Baseballprofi war, für seine eigenen Laufbahn gelernt hat: "Du weißt nie, ob es für den Rest deiner Karriere so bleiben wird! Also versuche, so viel Spiele zu gewinnen wie möglich", betonte Patrick in diesem Zusammenhang.

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews beim Super Bowl 2021

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews und Patrick Mahomes

Getty Images Patrick Mahomes im Oktober 2020

