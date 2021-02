Sara Kulka (30) ist tief getroffen! Am Mittwochmorgen musste das Model eine furchtbare Nachricht erfahren: Ihre gute Freundin Kasia Lenhardt (✝25), die zuletzt wegen ihrer Schlammschlacht mit Ex Jérôme Boateng (32) in der Öffentlichkeit Thema war, ist tot aufgefunden worden. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdeinwirken aus. Sara ist nach dem Bekanntwerden von Kasias Tod total schockiert – und will sich deshalb nun eine Netz-Auszeit nehmen!

Via Instagram teilt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun einen längeren Text. In dem Statement erklärt Sara: "Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Meine Mama ist bei mir und ich habe einfach nur das Bedürfnis, mit meinen Kindern zu spielen!" Die zweifache Mutter versichert, sich am Wochenende wieder bei ihrer Community zu melden – auch, weil sie offenbar immer noch Hassnachrichten von Kasias Kritikern bekommt: "Steckt eure Energie in gemeinnützige Vereine!", antwortet sie dazu nur.

Der Auslöser für die Sorge von Saras Fans dürfte ihr emotionaler Ausbruch gewesen sein: Direkt nachdem Kasias Tod bekannt worden war, hatte die 30-Jährige sich weinend im Netz gezeigt. "Ich wünschte, ich hätte die Kraft gehabt, dich zu mir zu holen!", sagte sie verzweifelt. Sara schilderte anschließend, selbst bereits mit Depressionen gekämpft zu haben und sich deswegen sehr instabil zu fühlen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und Kasia Lenhardt

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Januar 2021



