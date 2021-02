Für die neue Staffel Promis unter Palmen gibt es schon jetzt eine klare Favoritin! Die Dreharbeiten in Thailand sind in vollem Gange und schon bald wird der erbitterte Kampf um 100.000€ auch auf dem Bildschirm zu sehen sein. Aber wer soll das Preisgeld mit nach Hause nehmen? Bereits vor der Ausstrahlung sind sich Promiflash-Leser einig, wem sie den Gewinn am meisten gönnen!

In einer Promiflash-Umfrage stimmten 2.926 Leser ab und gaben damit einen Ausblick, wer in dem Reality-TV-Format als Zuschauer-Favorit gilt. . Ganze 911 Stimmen (31,1%) (Stand: 11. Februar, 9.00 Uhr) holte sich Love Island-Gewinnerin Elena Miras und liegt damit unangefochten auf Platz eins des Votings. Weit abgeschlagen lieferten sich Platz zwei und drei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Goodbye Deutschland-Auswanderer Chris Töpperwien (46) landete mit 303 Votes (10,4%) auf Platz zwei, während ihm Ballermann-Star Willi Herren (45) mit nur einer Stimme weniger auf den Fersen ist.

Deutlich weniger User glauben an einen Sieg von Ex-Dschungelcamperin Patricia Blanco (50). Für sie stimmten nur 71 Leser (2,4%), womit sie auf Platz elf landete. Noch weniger Votes bekam bloß Protz-Prinz Marcus von Anhalt (54). Mit 29 Stimmen (1,0%) bildet der Bordellbesitzer das eindeutige Schlusslicht der Truppe.

ActionPress Chris Töpperwien, Reality-TV-Teilnehmer

ActionPress Willi Herren, Sänger

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt im Juli 2020

