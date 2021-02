Bald ist es wieder soweit! Nachdem die erste Staffel für ordentlich Furore gesorgt hat, geht Promis unter Palmen endlich in die nächste Runde. Auch dieses Jahr kämpfen in dem Trash-Format wieder zwölf Stars um ein Preisgeld in Höhe von 100.000€. 2020 konnte Bastian Yotta (44) den Wettkampf für sich entscheiden. Doch wer soll nun in dessen Fußstapfen treten und die Siegesprämie kassieren?

TV-Zicke Emmy Russ

Der ein oder andere Zickenkrieg dürfte bereits vorprogrammiert sein. Immerhin treffen mit Love Island-Star Elena Miras (28) und Promi Big Brother-Teilnehmerin Emmy Russ (21) zwei sehr explosive Gemüter aufeinander. Schon bei Beauty & The Nerd eckte "Remmidemmi-Emmy" mit ihrem Temperament regelmäßig an und hat sich ihren Beinamen in der Vergangenheit redlich verdient.

Sommerhaus-Gewinnerin Elena Miras

Dem steht Elena jedoch in nichts nach. Auch sie war schon im Dschungelcamp, als auch im Sommerhaus der Stars mit ihrer feurigen Art und manch verbaler Entgleisung aufgefallen. Dennoch konnte sie Letzteres 2019 mit ihrem damaligen Partner Mike Heiter (28) für sich entscheiden. Diesen Triumph will sie nun bestimmt wiederholen.

Reality-Sternchen Kate Merlan

Im Sommerhaus setzte sich Elena unter anderem auch gegen Reality-TV-Star Kate Merlan (33) durch. Nach seiner Trennung von Benjamin Boyce (52) hat das Tattoo-Model in letzter Zeit mit seinem neuen XL-Hintern für Schlagzeilen gesorgt. Diesen wird die Reality-Queen in Thailand sicherlich in Szene setzen. Aber wird sie auch bei den Wettkämpfen überzeugen?

"Love Island"-Casanova Henrik Stoltenberg

Mit ins Rennen geht auch "Love Island"-Star Henrik Stoltenberg. Auf der Liebesinsel hatte er sich mit wechselnden Partnerinnen keine Freunde gemacht. Dafür wusste die TV-Bekanntheit mit Wortneuschöpfungen wie "Bon Schlonzo" für Unterhaltung zu sorgen. In Thailand sind nun aber Geschick und Stärke gefragt.

"Temptation Island"-Herzensbrecher Calvin Kleinen

Andere Insel – ähnlicher Casanova. Mit seiner draufgängerischen Art hat auch Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer Calvin Kleinen in den vergangenen Monaten polarisiert. Bisher war er der Verführung stets erlegen und konnte in dem TV-Format keiner seiner Partnerinnen die Treue halten. Ob er dafür bei "Promis unter Palmen" punkten kann?

Ballermann-Star Willi Herren

Auf der Insel der Versuchung hatte Calvin außerdem bereits die Gelegenheit, mit Partysänger Willi Herren (45) Freundschaft zu schließen. Im Zuge des Treuetests haben die beiden so manche wilde Party gefeiert. Ob sie nun wieder zu erbitterten Konkurrenten werden, wird sich zeigen. Immerhin ist Willi als erprobter Reality-Format-Teilnehmer bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

DJane Giulia Siegel

Bei "Temptation Island V.I.P." hat sich Willi unter anderem auch erlaubt, dem Partner von Giulia Siegel (46) Standpauken bezüglich dessen Treue zu halten. Nun treffen die DJane und der Schlagerstar bei "Promis unter Palmen" selbst aufeinander und nutzen womöglich die Gelegenheit für weitere Diskussionen. Ihre Schlagfertigkeit hat Giulia bereits im vergangenen Jahr beim Promiboxen unter Beweis gestellt.

Party-Sängerin Melanie Müller

Weiteres Konfliktpotenzial dürfte Melanie Müller (32) im Gepäck haben. Mit ihrer Meinung hält sie nicht hinterm Berg, wie die ehemalige Dschungel-Königin schon in diversen Realityshows gezeigt hatte. Dabei schoss sie unter anderem auch gegen Ballermann-Kollege Willi Herren. In vergangenen Interviews hatten die beiden Medien-Stars schon öfter angemerkt, dass sie nicht gut aufeinander zu sprechen seien.

Lästerschwester Chris Töpperwien

Goodbye Deutschland-Auswanderer Chris Töpperwien (46) ist ebenfalls mit von der Partie. In letzter Zeit hatte er sich primär über Reality-Formate und deren Teilnehmer geäußert, nun tritt der ehemalige Dschungelcamper wieder selbst an. Ob er eine ähnliche Fehde führen wird wie 2019 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" gegen Bastian Yotta, bleibt abzuwarten.

Protz-Prinz Marcus von Anhalt

Ein möglicher Streitpartner wäre auf jeden Fall Prinz Marcus von Anhalt (54). Der Bordellbesitzer ist schließlich bekannt für seine Provokationen und sorgte zuletzt mit dem Kauf eines Baby-Affens für Entrüstung. Bei "Promi Big Brother" hatte er es 2016 lediglich zu Platz neun gebracht.

Dragqueen Katy Bähm

Eine ordentliche Portion Glamour bringt Queen of Drags-Kandidatin Katy Bähm (27) nach Phuket. Durch ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" kennt sie bereits TV-Zicke Emmy. Gemeinsam schieden sie in Halbfinale aus und ließen anschließend kein gutes Haar an ihren Mitbewohnern.

Ex-Dschugelcamperin Patricia Blanco

Außerdem kämpft auch Patricia Blanco (50) um die 100.000€ Preisgeld und kann bislang auf keine TV-Show-Siege zurückblicken. Bisher hatte sie es weder 2015 im Dschungelcamp noch 2018 im Sommerhaus aufs Treppchen geschafft. Gilt sie dieses Mal als Favoritin? Nehmt an der Umfrage teil und stimmt ab!

