Jetzt wird es richtig ernst! Vor wenigen Wochen eröffneten Paola Maria (27) und ihr Mann Sascha Koslowski (34) ihren Fans, dass sie auswandern – und zwar zieht es die YouTuber wie viele andere ihrer Kollegen nach Dubai. Zugegebenermaßen sind die beiden in ihrer neuen Heimat noch auf der Suche nach einem Häuschen, doch das hindert sie nicht daran, ihre Zelte in Deutschland komplett abzubrechen. Und so langsam wird Paola ziemlich emotional, denn in ihrer alten Heimat steht jetzt die Hausauflösung an.

In ihrer Instagram-Story erzählt die zweifache Mutter ihrer Community, dass gerade ihre ganzen Sachen im alten Haus zusammengeräumt und abgeholt werden. Zudem teilt sie ein paar Clips von ihrer mittlerweile halb leeren Bleibe – zahlreiche gepackte Kartons und abgebaute Möbel stehen noch in den Zimmern. "Wenn ich das so sehe, dann kommen mir schon so ein bisschen die Tränen, denn wir hatten da ja auch eine schöne Zeit und ich weiß nicht... Das war das erste Haus, in das wir unsere Jungs gebracht haben", hält Paola abschließend nostalgisch fest.

Aber auch wenn diese Aufnahmen sie aktuell etwas wehmütig stimmen, die Vorfreude auf das neue Leben in Dubai ist dennoch unheimlich groß. "Wir sind überglücklich und ich freue mich auch auf diesen neuen Abschnitt", erklärt Paola ihren Followern. Stellt sich nur noch die Frage, ob die Familie mittlerweile ein neues Eigenheim in ihrer Wahlheimat ins Auge gefasst hat? Dazu möchte die 27-Jährige in den kommenden Tagen ein Update geben.

Instagram / paola Paola Maria, Web-Bekanntheit

Instagram / diekoslowskis Paola Maria mit ihren Söhnen im Flugzeug

Instagram / paola Paola Maria und ihr Mann Sascha Koslowski

