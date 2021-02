Steckt hinter diesem Look von Emma Roberts (30) etwa noch ein wenig mehr? Die schöne Schauspielerin durfte am Mittwoch einen echten Meilenstein zelebrieren: Nachdem sie erst kürzlich Mutter geworden war, wurde sie am 10. Februar zudem 30 Jahre alt. Ihren Ehrentag feierte die Blondine mit mehreren coolen Fotos im Netz – doch wenn man genauer hinschaut, trägt Emma auf einem Bild offenbar ein Brautkleid!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Neu-Mama besagten Schnappschuss mit ihren Followern: Mit einem Drink in der Hand entspannt Emma auf einer Sonnenliege – und zwar in einem pompösen, weißen Kleid, das wie ein Hochzeitskleid aussieht. Viele Fans machte dieser Look ganz schön stutzig: "Was hat es damit auf sich?", fragte ein User in den Kommentaren verwirrt.

Wäre es wirklich möglich, dass Emma an ihrem Geburtstag auch den Bund der Ehe mit ihrem Partner Garrett Hedlund (36) eingegangen ist? Bisher deutete auf diesen großen Schritt nichts hin – Medienberichten zufolge sind Emma und der Schauspieler bisher noch nicht einmal verlobt.

Getty Images Emma Roberts

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Baby

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

