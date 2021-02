Hat Niko Griesert (30) die Bachelor-Sparstaffel erwischt? Weil die aktuelle Gesundheitskrise Reisen in sonnige Traumkulissen derzeit weiterhin mehr als schwierig macht, hat sich RTL entschieden, den amtierenden Rosenverteiler ausschließlich in Deutschland auf Liebeskurs zu schicken. Nach einem heißen Start in Berlin geht es für den TV-Single und die Damen in der kommenden Woche in die winterliche Chiemsee-Region. Bei den Dates kann folglich nicht am Strand gepicknickt oder im strahlend blauen Meer gebadet werden. Weil es in Staffel elf dadurch ganz offenbar an Luxus fehlt, hat Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) Mitleid mit seinem Nachfolger.

Am Mittwochabend verfolgte der 34-Jährige die vierte Folge des Rosenformats. Vor allem Nikos Date mit Esther Kobelt konnte ihn dabei aber nicht wirklich begeistern. Der Osnabrücker hatte die Studentin mit auf eine Mini-Weltreise durch verschiedene Studiokulissen genommen. "Ey, sitzen die echt zwischen Pappaufstellern und machen auf Karibik? Das ist ja die Sparversion. Das tut mir schon ein bisschen leid für den jungen Mann", äußerte er, während er die betreffende Szene in seiner Instagram-Story filmte, und merkte dazu an, dass es ihn damals wohl etwas besser getroffen hatte.

Und tatsächlich: Die Rendezvous der aktuellen Staffel scheinen bisher noch nicht mit den Mega-Dates in Südafrika, Mexiko und Co. mithalten zu können. Beim Abendessen unter freiem Himmel mit dicker Jacke und Schal oder dramatischen Begegnungen in der Mädelsvilla kommt kaum Romantik auf. "Na ja – Hauptsache, er hat Spaß und am Ende zählt ja die Liebe, wie wir alle wissen", zog zumindest Oli ein leicht ironisches Fazit.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Esther Kobelt und Niko Griesert bei einem Bachelor-Date

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNow Denise Hersing und Niko Griesert in der dritten Bachelor-Folge 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de