Paola Maria (27) zeigt sich im Netz so wie sie ist! Anfang November hatte das lange Warten für die Influencerin und ihren Ehemann Sascha Koslowski (34) ein Ende, als ihr zweiter Sohn mit etwas Verspätung endlich das Licht der Welt erblickte. Ihre Follower versorgt die Netz-Beauty seitdem regelmäßig mit After-Baby-Body-Updates. Jetzt verriet Paola, wie zufrieden sie aktuell mit ihrem Körper ist!

"Ich habe ganz vergessen, euch ein 'Schwibbel-Schwabbel'-Update zu geben", erklärte die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story. Während Paola ihre Schwangerschaftspfunde in einer ersten Frequenz noch mit einer hochsitzenden Jogginghose und einem Crop-Top kaschiert, zeigt sie in der darauffolgenden Einstellung ihren nackten Bauch. "Die Haut hängt hier noch ein bisschen. Ich meine, es ist auch erst drei Monate nach der Geburt. Von der Seite finde ich, ist es aber schon um einiges besser geworden", stellte die junge Mutter fest, während sie sich im Spiegel betrachtete.

Aber auch die Vollblutmama, die sich gerne selbstbewusst im Internet gibt, ist nach zwei Schwangerschaften manchmal unzufrieden mit ihrem Körper: "Ich muss gestehen, die letzten Wochen hatte ich immer mal wieder Tage, wo ich mir selbst so Druck gemacht habe, wo ich gedacht habe: Boah, alles hängt – was ist aus meinem Körper geworden?", hatte Paola ihren Followern vor einigen Wochen offenbart.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro an Weihnachten 2020

Instagram / paola Paola Marias After-Baby-Body

Instagram / paola Die Influencerin Paola Maria

