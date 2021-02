Kein Date für Linda-Caroline Nobat (26)! Die diesjährige Bachelor-Kandidatin kam als Nachrückerin in der zweiten Folge der diesjährigen Staffel dazu. Den TV-Junggesellen Niko (30) konnte sie bisher nur bei flüchtigen Gesprächen kennenlernen – denn bis jetzt gab es noch kein Date für die Beauty. Sie machte während der Sendung schon kein Geheimnis daraus, davon genervt zu sein. Auch gegenüber Promiflash erklärt Linda, deswegen schlecht gelaunt gewesen zu sein – und zweifelt zugleich Nikos Interesse an ihr an!

Im Promiflash Interview schildert die temperamentvolle Hanauerin nun ihre Gefühlslage: "Zunächst war ich schon mies drauf. Nicht nur, weil ich kein Einzeldate hatte, sondern auch, weil ich bis dato gar kein Date hatte." Deswegen kommen bei Linda dann auch Zweifel auf. "Aufgrund dessen habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, ob Niko überhaupt Interesse hat", gibt sie daraufhin ehrlich zu. Da habe sie sogar Nikos Kompliment, dass er ihre Hilfsbereitschaft schätze, nicht wirklich überzeugen können.

"Hilfsbereitschaft ist für mich eine grundlegende Eigenschaft, die ein Mensch haben sollte und kein sonderlich exzeptioneller Charakterzug", stellt Linda im Gespräch mit Promiflash klar. Trotzdem freue sie sich natürlich über die vierte Rose und gehe nun positiv in die folgende Datingwoche. Ob sie dann ihr gewünschtstes Date bekommt, bleibt abzuwarten.

