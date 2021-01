Achtung Ladys, die Konkurrenz schläft nicht! Dieses Motto gilt wohl gerade für die Single-Damen, die um den Bachelor kämpfen. Seit zwei Wochen ist Niko Griesert (30) nun auf der Suche nach seiner Traumfrau und durfte bereits den Großteil der Kandidatinnen kennenlernen. Fünf von ihnen stoßen allerdings erst nach und nach dazu, weil sie sich zum Drehstart noch in Quarantäne befanden. In der vergangenen Folge war es dann endlich für zwei von ihnen so weit: Linda-Caroline Nobat (26) und Denise Hersing (25) kämpfen von nun an ebenfalls um den Bachelor.

Nicht nur Niko freute sich, die beiden kennenzulernen – auch Linda und Denise konnten ihre Nervosität nicht verbergen. "Ich bin total aufgeregt", begrüßte die blonde Denise den Bachelor. "Tut mir so leid, dass ihr die ganze Zeit in der Schutzzeit wart, aber ich bin so dankbar, dass ihr das auf euch genommen habt, um mich kennenzulernen", sagte der 30-Jährige. Sein Fazit: Denise ist top! Danach stolperte Linda im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Wagen. "Ich bin voll geflasht von deinem Aussehen", schmeichelte sie dem IT-Projektmanager. Nach einem kurzen Plausch mit den beiden Neuen begann die zweite Nacht der Rosen – und zwar mit allen Kandidatinnen.

Allzu lange wurden die beiden Neuzugänge allerdings nicht auf die Folter gespannt: Sowohl Linda als auch Denise konnten eine Rose abstauben. Und Letztere wird zudem noch ein Date mit dem Bachelor in der nächsten Folge haben. Dann werden auch die restlichen drei Quarantäne-Girls die Runde mit ihrer Anwesenheit beehren.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Bachelor Niko Griesert

Anzeige

TV NOW "Bachelor"-Kandidatinnen Denise Hersing und Linda-Caroline Nobat

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de