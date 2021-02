Dass Schauspielerin Jane Seymour (69) als Bond-Girl bekannt wurde, liegt bereits 48 Jahre zurück. Damals war sie gerade mal 22 Jahre alt und verdrehte den Männern den Kopf. In wenigen Tagen feiert die "Dr. Quinn"-Darstellerin ihren 70. Geburtstag, steht ihrem damaligen Körper aber in nichts nach. Jetzt verriet der Filmstar sogar: Er bringt immer noch dasselbe auf die Waage wie mit 17 Jahren.

In der Talkshow Loose Women sprach die 69-Jährige über ihren gesunden Lebensstil. Der beinhalte unter anderem Pilates, viele Spaziergänge und nur eine Mahlzeit am Tag. Nur hin und wieder genehmige sie sich ein Glas Wein mit dunkler Schokolade. So schaffe sie es, dasselbe zu wiegen wie mit 17 in der Ballettschule. "Ich bin aber nie auf Diät", betonte die Schauspielerin. Stattdessen gelte für sie das Credo: "Alles in Maßen."

Wie stolz Jane auf ihren Körper ist, zeigte sie bereits 2018. Damals ließ sie sich mit 67 Jahren bereits zum dritten Mal für den Playboy ablichten. Dabei scheute sie auch nicht den Vergleich mit den jüngeren Frauen, die für gewöhnlich in der Zeitschrift zu sehen sind. Sie fühle sich sogar noch sexier als in ihrer Jugend, erzählte sie damals.

Getty Images Jane Seymour bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2015

Getty Images Jane Seymour bei einer Pre-SAG-Awards-Party in L.A. im Januar 2020

Cover Images via ZUMA Press / Zu / ActionPress Jane Seymour bei der zehnten The Open Hearts Foundation's Gala

