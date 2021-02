Anna Corcelli (30) hat sich das volle Programm gegönnt! Die Flugbegleiterin war eine von 22 Kandidatinnen, die bei Der Bachelor um Niko Grieserts (30) Herz gekämpft haben. Allerdings funkte es zwischen ihr und dem TV-Single nicht richtig – er sah Anna eher als Kumpel und schickte sie in Folge vier nach Hause. Doch beim Bachelor hat die Heidelbergerin nicht zum ersten Mal Fernsehluft geschnuppert. Sie verriet jetzt, dass sie im vergangenen Jahr noch Teil von zwei weiteren Formaten war.

"2020 habe ich mich erstmals getraut, ins TV zu gehen, weil ich viel freie Zeit hatte und Abenteuer und Spaß wollte", erklärt die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. So habe sie ihr Glück versucht und den Gang vor die DSDS-Jury um Dieter Bohlen gewagt. "Es wurde nicht ausgestrahlt. Ich wollte es einfach ausprobieren und mich nicht als alte Frau fragen: Was wäre gewesen, wenn? Was hätte Bohlen gesagt?", stellt sie weiter fest. Wie das Urteil ausgefallen ist, hat die Hobbysängerin in der Story allerdings für sich behalten.

Dem ein oder anderen dürfte Anna aber auch schon aus einer anderen Flirtshow bekannt sein. Sie hat sich neben dem Bachelor auch bei "Take Me Out" auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. "'Take Me Out' war im Sommer. Ich habe da so viele wundervolle Mädels kennengelernt", freut sich die Beauty mit italienischen Wurzeln – der Mann ihrer Träume war aber offenbar nicht dabei.

