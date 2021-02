Vor zwei Jahren war der Schock für viele Fans von Kostja (36) und Janin Ullmann (39) groß, als die beiden Schauspieler im Netz nach zwölf Jahren Beziehung überraschend ihr Beziehungsende bekannt gegeben hatten. Während es um den gebürtigen Hamburger seitdem in Sachen Liebe ziemlich ruhig geworden ist, sorgte die Blondine im vergangenen Jahr für Aufsehen, weil ihr eine Liebelei mit keinem Geringeren als Neymar (29) Jr. nachgesagt wurde. In einem Interview zu ihrer neuen Show "Wie lange ist für immer", sprach Janin nun offen wie nie über das Thema Liebe!

Ihm Rahmen ihrer neuen ZDFneo-Sendung geht die 39-Jährige unter anderem der Frage nach, warum wir uns überhaupt verlieben. Im Gespräch mit t-online stellte die Fernsehmoderatorin in diesem Zusammenhang klar, dass eine polyamore Beziehung, also eine Partnerschaft mit mehr als einer Person, absolut nichts für sie sei: "Ich finde es schon schwer genug, sich in eine Person zu verlieben." Außerdem sei der jungen Frau, die sich selbst als emotional, impulsiv und romantisch beschreiben würde, Treue sehr wichtig, erklärte sie im Gespräch weiter. Nach der Beziehung zu ihrem Ex-Mann habe sie zunächst einmal an ihrer Selbstliebe arbeiten müssten, verriet Janine und erklärte, dass das für sie ein sehr schmerzhafter Prozess gewesen sei.

Obwohl sie mittlerweile mit sich im Reinen sei, habe sie kein Interesse daran, einen Mann kennenzulernen: "Ich bin ohnehin kein Dating-Typ", stellte Janine klar und betonte, dass es angesichts der Corona-Pandemie gerade sowieso besser sei, sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Anzeige

Getty Images Kostja und Janin Ullmann, 2018 in Berlin

Anzeige

Instagram / janinullmann Janin Ullmann im November 2020

Anzeige

Instagram / janinullmann Janin Ullman im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de