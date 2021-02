Für Shada Ali ist die Zeit im DSDS-Recall nicht immer nur angenehm. Der Student aus Waiblingen hatte es in der diesjährigen Staffel der erfolgreichen Castingshow geschafft, sich mit seiner "betrunkenen Spongebob"-Stimme bis in die zweite Recall-Runde zu singen. Um die Jury erneut von sich zu überzeugen, musste er sich bei einer Gruppen-Performance zu Elvis Presleys Song "Always On My Mind" beweisen – dabei eckte er jedoch ganz schön bei seinen DSDS-Kollegen an...

Schon während der Proben hatte Kilian Imwinkelried sich immer wieder über Shada beschwert und behauptet, er würde von dem Gesang seines Gruppenmitglieds "Ohrenkrebs" bekommen. Später wurde dann noch zum Problem, dass Letzterer bei einer Probe gefehlt habe. Dadurch hatte er nicht mitbekommen, dass Kilian, Matthias und Stas gemeinsam das Lied ausklingen lassen wollten. Darüber regte der 24-Jährige sich nach ihrem Auftritt extrem auf: "Ich war einfach enttäuscht, weil mir nicht Bescheid gesagt wurde, dass wir am Ende alle zusammen singen werden. [...] Klar, wir sind alle Konkurrenten, aber wir sind immer noch ein Team. Es ist einfach menschlich enttäuschend."

Während Kilian und Co. darauf beharrten, dass Shada die Gruppe habe hängen lassen, beschwerte sich Letzterer wiederum extrem über das Verhalten seiner drei Mitstreiter: "Ich sage dir, was keine Teamsache ist. Untereinander Spielchen spielen!" Er fühle sich bei DSDS wie ein "Einzelgänger".

Instagram / wondershada Shada Ali

Instagram / wondershada Shada Ali, 2021

Instagram / wondershada DSDS-Teilnehmer Shada Ali

