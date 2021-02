Na, ist da etwa jemand erst aus dem Bett gekrochen? Justin Bieber (26) ist für viele Fans wohl nicht nur ein musikalisches Idol, der Kanadier dürfte auch für den einen oder anderen Supporter ein Style-Vorbild sein – denn er selbst bringt mit seiner eigenen Modemarke ziemlich coole Klamotten auf den Markt. Doch erst vor wenigen Tagen ging der Musiker mit einem fragwürdigen Outfit auf die Straße: Ist Justins Schlafanzug-Look Top oder eher Flop?

Fotografen erwischten den 26-Jährigen vor wenigen Tagen in Los Angeles. Ziemlich entspannt spazierte der Sänger durch die Straßen – und sein Outfit war seinem Tagesmotto wohl auch angepasst. In einer karierten Schlafanzughose und einem lockeren Shirt ging der "Anyone"-Interpret so seiner Wege und war dabei nicht zu übersehen. Um den locker-lässigen Stil abzurunden, trug der Musiker eine schwarze Mütze. Doch ist dieser Look überhaupt alltagstauglich?

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Justin diesen Schluffi-Look so raushängen lässt. Bereits in der Vergangenheit hatte er schon das eine oder andere Jogger-Outfit gerockt. Auch in Sachen Hairstyle geht es bei ihm aktuell entspannter zu. Der Musiker lässt einfach wachsen und sieht es genau wie seine Klamotten ziemlich locker.

Rachpoot/MEGA Justin Bieber im Februar 2021

MEGA Justin Bieber, Künstler

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

