Besonders farbenfroh ging Justin Bieber (25) am Mittwoch in die Kirche! Seit der Bühnenstar seine Fashion-Kollektion Drew gelauncht hat, ist er beinahe in keinen anderen Klamotten mehr unterwegs. Und obwohl er momentan regelmäßig im Tonstudio anzutreffen ist, weil für dieses Jahr eine neue Platte geplant ist, geht Justin noch immer regelmäßig zu den Gottesdiensten der Hillsong Church. Auf dem Weg dorthin wurde der "Sorry"-Interpret Mitte der Woche von Paparazzi erwischt: In einem pinken Jogginganzug besuchte er das Gotteshaus!

Für die Fotografen war Justin in diesem Outfit in Beverly Hills wohl kaum zu übersehen: Neben dem auffälligen Jogger trug er eine helle Mütze und weiße Sneaker. Einen Snack hatte der Ehemann von Hailey Bieber (23) ebenfalls dabei: Genüsslich biss er vor dem Kirchen-Termin in einen Apfel und begrüßte Freunde. Und bei dem Gottesdienst schien er nicht der einzige Promi gewesen zu sein – unter anderem Lana Del Rey (34) und Demi Lovato (27) waren ebenfalls vor Ort.

Wie Justins Fans in seiner Instagram-Story verfolgen konnten, war der Besuch der Hillsong Church nur der Abschluss eines ereignisreichen Tages. Zuvor drehte er zusammen mit James Corden (41) für seine "Late Late Show" einen Clip, in dem er an einem Food-Truck Essen verkaufte. Außerdem zeigte der 25-Jährige seine neueste Errungenschaft in Sachen Schmuck: Er gönnte sich mit Diamanten besetzte Grills für seine untere Zahnreihe – welche er ebenfalls in der Kirche trug.

ROL / X17online.com / ActionPress Justin Bieber im Januar 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Lana Del Rey im Januar 2020

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de