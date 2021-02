Erst der Anwalt, dann eine Auszeichnung! Erst vor Kurzem hatte Tessa Hövel Strafanzeige gegen den Comedian Oliver Pocher (42) erstattet. Letzterer hatte die Influencerin öffentlich angeprangert und beleidigt, nachdem sie trotz des Lockdowns eine ausschweifende Geburtstagsparty gefeiert hatte. Nun waren die beiden Netzstars allerdings zusammen in einem Video zu sehen. Und nicht nur das: Oli überreichte Tessa sogar einen Preis – die "Goldene Bratpfanne".

In einem Instagram-Video ging Oli wieder einmal seiner Lieblingsbeschäftigung nach und verlieh einen seiner Anti-Preise, um das Verhalten von Internet-Bekanntheiten zu bewerten. "Es ist so weit: Die Bratpfanne des Monats Januar wird vergeben", eröffnete der Comedy-Star das Video und empfing Tessa im feinen Anzug, ehe er ihr eine vergoldete Pfanne übergab. Danach nahm er sie ins Verhör. Während die Influencerin versuchte, ihre XXL-Feier während des Lockdowns zu rechtfertigen, bemerkte Oli irgendwann sarkastisch: "Wahnsinn, du hörst dich an wie eine, die schon 26 oder 27 ist. Diese Reife..."

Einen ähnlichen Preis hat Oli übrigens schon einmal vergeben. Im vergangenen Jahr hatte sich in seinen Augen Social-Media-Bekanntheit Gerda Lewis (28) die "Inluencer-Bratpfanne" verdient. Damals hatte diese durch einen Streit mit ihren besten Freundinnen für jede Menge Gesprächsstoff und Zoff im Netz gesorgt.

Instagram / tessa_lvh Tessa Hövel, Webstar

Getty Images Oliver Pocher im November 2013 in München

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

