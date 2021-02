Sarah Knappik (34) schwelgt im Liebes- und bald auch im Mutterglück! Vor wenigen Wochen verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Wer genau der Vater ist, ist nicht bekannt, denn die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin erklärte bereits, dass ihr Partner nicht an die Öffentlichkeit möchte. Ein Pärchenbild im Netz ist daher auch am Valentinstag Fehlanzeige – dafür postete Sarah eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige ein Foto, auf dem sie eine Hand, vermutlich die von ihrem Freund, hält. Im Hintergrund ist ein aus Steinen geformtes Herz im Sand zu sehen. Dazu widmete Sarah ihrem Liebsten rührende Zeilen: "Du hast mir das schönste Geschenk in und unter mein Herz gesetzt. Happy Valentinstag. Ich freue mich auf unser Baby."

Erst vor wenigen Tagen gab Sarah ihrer Social-Media-Community ein kleines Schwangerschaftsupdate. Sie ist bereits im dritten Trimester und hat dementsprechend auch schon einen ziemlich großen Babybauch. "Wie die Zeit vergeht, ich kann meine Füße nicht mehr sehen", hatte die einstige Match! Promis auf Datingkurs-Teilnehmerin zu dem Foto ihrer wachsenden Körpermitte geschrieben.

Anzeige

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, bekannt durch GNTM

Anzeige

Instagram / sarahknappik Die Hände von Sarah Knappik und ihrem Freund

Anzeige

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de