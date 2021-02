In Erwartung des dritten Spider-Man-Films brodelt bereits seit Monaten die Gerüchteküche. Nachdem bekannt geworden war, dass sowohl der von Jamie Foxx (53) verkörperte Electro als auch Alfred Molinas Doctor Octopus zurückkehren werden, wurde auch über ein Zusammentreffen aller bisherigen Spider-Man-Darsteller spekuliert. Vor Tom Holland (24) zogen sich bereits Tobey Maguire (45) und Andrew Garfield (37) die Spinnen-Maske über. Der Vermutung, dass seine Vorgänger noch einmal in ihre alten Rollen schlüpfen könnten, erteilte Tom nun allerdings eine Absage.

"Nein, sie werden nicht in dem Film auftauchen", erklärte der 24-Jährige im Gespräch mit Esquire. "Außer sie haben diese bedeutende Information vor mir verheimlicht, was allerdings ein zu großes Geheimnis wäre, um es von mir fernzuhalten", fuhr er fort. Stattdessen soll die in den bisherigen Streifen erzählte Geschichte fortgesetzt werden. Allerdings gestand Tom auch ein, dass er keine Ahnung habe, wovon die Fortsetzung handele. Und das, obwohl bereits seit acht Wochen gedreht werde.

Ursächlich dafür dürfte der Umstand sein, dass Tom sich schon in der Vergangenheit als Plaudertasche entpuppt hatte. Bevor "Avengers: Infinity War" im Jahr 2018 angelaufen war, hatte er vor versammeltem Kinopublikum das Schicksal seines Charakters verraten. Im Vorfeld der Dreharbeiten zu "Avengers: Endgame" soll der Brite dann nur noch die für ihn relevanten Teile des Skripts erhalten haben.

Anzeige

CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige

Getty Images Tobey Maguire im Januar 2014 in Pasadena

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de