Leni Klum (16) geht in die Liebes-Offensive! Die älteste Tochter von Topmodel Heidi Klum (47) steht selbst erst seit wenigen Monate in der Öffentlichkeit. Bisher gewährte das Nachwuchsmodel eher Einblick in seinen beruflichen Alltag, teilte Bilder von Shootings oder mit seiner Mama. Aber sein Liebesleben hielt es größtenteils unter Verschluss – bis jetzt: Leni teilte nun ein erstes Pärchenfoto mit ihrem Freund Aris Rachevsky.

Passend zum Valentinstag postete sie in ihrer Instagram-Story ein Bild, auf dem sie mit ihrem Schatz kuschelt. Aber das war noch nicht alles. Obendrein veröffentlichte sie auch ein Pic, auf dem nur ihre bessere Hälfte zu sehen ist und dazu schrieb die 16-Jährige tatsächlich die magischen drei Worte: "Ich liebe dich." Und es sieht ganz so aus, als habe Lenis Boyfriend ihr zum Tag der Liebenden auch ein romantisches Geschenk gemacht: In einem weiteren Clip zeigte sie nämlich einen großen Strauß aus roten Rosen.

Dass es den Teenies ernst miteinander ist, verriet die Promi-Tochter bereits in ihrem Vogue-Interview. Da plauderte sie nämlich aus, dass sie ihn nicht nur Mama Heidi, sondern auch schon ihren Großeltern vorgestellt hat. Günther Klums (75) Segen haben die Turteltauben offenbar, denn er erzählte: Der junge Mann mache einen netten Eindruck.

Instagram / leniklum Leni Klum im Dezember 2020

Instagram / leniklum Leni Klums Freund

Adolph, Christopher / ActionPress Günther Klum im März 2018 in Köln

