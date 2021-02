Seit einiger Zeit kennt die Welt das Gesicht von Leni Klum (16) – und vielleicht auch schon bald ihre große Liebe? Bis zu ihrem 16. Lebensjahr hielt Mama Heidi (47) ihre Tochter und auch die anderen drei Kinder vor den Kameras versteckt. Im Dezember gab die 16-Jährige dann ihr Model-Debüt und zeigte sich auf dem Cover der Vogue. Seitdem interessiert sich die Öffentlichkeit für die junge Schönheit, und da gerät auch mal das Liebesleben ins Visier. Lenis Großvater Günther Klum (75) äußerte sich nun zu dem Freund seiner Enkelin.

Vor Kurzem wurde die Beauty mit einem jungen Mann turtelnd in Hollywood gesichtet, wie Bild berichtete. Beim romantischen Besuch eines Flohmarkts genoss das junge Paar die Zweisamkeit. Lenis Partner soll schon fest in der Familie etabliert sein, und sogar Günther habe den unbekannten Mann bereits kennengelernt. "Die Leni hat ihn mir vor einiger Zeit kurz vorgestellt – als wir über FaceTime miteinander gesprochen haben. Sie meinte plötzlich: 'Hier ist übrigens mein Freund.' Er machte einen netten Eindruck. Mal schauen, was sich da entwickelt", erzählte der 75-Jährige.

Geht man nach den Instagram-Highlights von Lenis Freund, sind die beiden schon seit knapp einem Jahr zusammen. Dort lässt sich nämlich ein Schnappschuss finden, auf dem die beiden kuschelnd zu sehen sind. Der junge Mann hielt den innigen Moment mit einem Spiegelbild fest.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2020

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum und Wendy Iles hinter den Kulissen ihres Vogue-Shootings, 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Vater Günther beim Bambi 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de