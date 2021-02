Die Köln 50667-Darsteller sind eigentlich große Karnevalsfans, doch in diesem Jahr ist alles anders! Heute ist Rosenmontag – normalerweise würden die Serienstars Danny Liedtke (30) und Co. gerade auf Kölns Straßen feiern, was das Zeug hält. Schließlich wohnen sie alle seit teils vielen Jahren in der Domstadt. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise gibt es in diesem Jahr jedoch weder Umzüge noch Partys. Stattdessen holen die "Köln 50667"-Stars sich die Karnevalsstimmung einfach nach Hause!

Im Promiflash-Interview verrät Jan-Darsteller Christoph Oberheide, der jetzt schon seit acht Jahren in Köln lebt, wie er seinen Rosenmontag verbringt: "Indem ich mir Fotos und Videos der letzten Jahre anschaue und die Karneval-Playlist rauf und runter höre. Vielleicht wird da auch zu Hause das eine oder andere Kostüm ausgepackt", erzählt er lachend. In den vergangenen Jahren seien schon einige "sensationelle Kostüme" zusammengekommen. Eines davon war ein Partnerkostüm mit seiner besten Freundin und Serienkollegin Pia Tillmann (33): Hier gingen sie als Shrek und Prinzessin Fiona.

In diesem Jahr werden sie nicht im Partnerkostüm um die Häuser ziehen können – was macht denn Pia stattdessen? "Ich werde ganz viele verschiedene Berliner kaufen, naschen, was das Zeug hält, und mir Karnevalsmusik anmachen. Ich verkleide mich vielleicht auch ein bisschen und werde einen Karnevalstag zu Hause mit meinem Sohn verbringen, tanzen, singen und albern sein", erzählt die Beauty Promiflash. Vermutlich werde sie zu ihren Lieblingssongs "Nie mehr Fastelovend", " Leeb Marie" und "Et Mettina us Mettmann" abfeiern.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW

verfügbar.

Anzeige

Privat Christoph Oberheide mit einigen Freunden an Karneval

Anzeige

Privat Christoph Oberheide und Pia Tillmann an Karneval

Anzeige

Privat Pia Tillmann und Christoph Oberheide mit einigen Freunden an Karneval

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de