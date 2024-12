Süßes Foto: Pia Tillmann und Zico Banach haben geheiratet

Im Juli fragte Zico Banach (33) seine Partnerin Pia Tillmann (38), ob sie ihn heiraten möchte. Nun haben die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten den Bund der Ehe geschlossen. Auf Instagram posten Pia und Zico ein Foto, auf dem sie stolz ihre Ringe zeigen. Am Ringfinger der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin funkelt ein mit Steinen besetzter Klunker vor ihrem Verlobungsring. Zicos Hand schmückt ab sofort ein großes, goldenes Schmuckstück. Dazu schreiben sie schlicht: "13. Dezember!"

In den Kommentaren füllen sich bereits nach wenigen Minuten die Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe für euch", wünscht unter anderem Paulina Ljubas (28). "Möge eure Ehe voller Liebe, Lachen und Geduld sein. Herzlichen Glückwunsch. Fühlt euch gedrückt", freut sich Doris Büld, die Partnerin von Mario Basler (55), in den Kommentaren.

Dass Pia und Zico sich noch in diesem Jahr vor den Traualtar wagen, verkündeten die beiden erst vor wenigen Wochen. "Standesamt ist im Dezember tatsächlich, aber nächstes Jahr wird dann groß", erklärte Pia im Interview mit Vip. Zico räumte ein, dass er schon total nervös ist, seine Liebste zu heiraten: "Natürlich bin ich aufgeregt, also guck mal diese wunderschöne Frau an! Natürlich bin ich aufgeregt, wenn ich diese Frau heirate."

Instagram / zicoriccardo Ringe von Pia Tilmann und Zico Banach

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach

