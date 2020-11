Seit einigen Wochen vermuten die Medien, dass Scott Disick (37) nach der Trennung von Sofia Richie (22) wieder eine neue Frau an seiner Seite haben könnte. Der Womanizer hat sich wohl in das Model Amelia Gray Hamlin verguckt. Bereits des Öfteren lichteten Paparazzi die beiden zusammen ab – doch nun teilen sie selbst eine ganz private Aufnahme von sich: Amelia veröffentlicht das erste Selfie mit Scott im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilt die 19-Jährige an Thanksgiving einige Bilder von Freunden und Familie, für die sie dankbar ist. Darunter befindet sich auch ein Schnappschuss mit ihrem vermeintlichen neuen Freund Scott. Zu der Aufnahme mit dem 37-Jährigen und einer Freundin schreibt die Beauty: "Ich bin einfach so dankbar für diese Leute." Macht sie damit ihre Beziehung zu Scott offiziell?

Mit Amelia würde Scott seinem Beuteschema auf jeden Fall treu bleiben – die 19-Jährige ist sogar drei Jahre jünger als seine Ex Sofia. Doch kann dieser krasse Altersunterschied von 18 Jahren wirklich gut gehen? Ein Insider verriet erst kürzlich, dass der Unternehmer aktuell ohnehin nicht auf etwas Festes aus sei: "Er findet sie echt süß und sie haben viel Spaß zusammen, er will sich aber nicht festlegen."

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, Influencerin

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im September 2020

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, Netzstar

