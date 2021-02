Nach beinahe fünf gemeinsamen Jahren mit seiner Partnerin Estavana Polman (28) ist Rafael van der Vaart (38) noch immer schwer verliebt. Seit 2016 sind der Ex-Kicker und die Handballerin ein Paar, nur ein Jahr später kam Töchterchen Jesslynn (3) zur Welt. Der 38-Jährige scheint im dänischen Esbjerg, wo er seine fußballerische Karriere ausklingen ließ, endgültig sein Glück gefunden zu haben. Entsprechend zufrieden sieht Rafael auf einem jüngst geposteten Foto aus: Anlässlich des Valentinstags teilte der Niederländer ein süßes Foto mit seiner Freundin.

"Alles Gute zum Valentinstag", schrieb der Vize-Weltmeister von 2010 einschließlich dreier Herzchen unter das auf Instagram veröffentlichte Selfie. Eng aneinander geschmiegt lächeln Rafael und Estavana darauf in die Kamera. Nur gelegentlich gewährt der ehemalige Nationalspieler Einblick in sein Privatleben. Entsprechend verzückt reagierten seine Follower nun auf das Bild. Viele posteten ebenfalls rote Herzen in die Kommentare, darunter auch Barcelona-Legende Patrick Kluivert.

Nach diversen Verletzungen hatte sich Rafael Ende 2018 aus dem Profisport zurückgezogen. Zuvor hatte er unter anderem für Ajax Amsterdam, Real Madrid und Tottenham Hotspur gespielt. In Deutschland lief er jahrelang für den Hamburger SV auf, in dessen Stadion er auch sein Abschiedsspiel bestritt. Dabei traf auch Sohn Damian (14), der bei Rafael und Estavana in Dänemark lebt, das Tor.

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart und Estavana Polman im Februar 2020

Anzeige

MEGA Estavana Polman und Rafael van der Vaart im Dezember 2019

Anzeige

Actionpress/ Timm, Michael Rafael van der Vaart mit seinen Kindern Jesslynn und Damian, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de