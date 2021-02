Der erste Kampf der Titanen im Jahr 2021 steht an! Am 26. Februar spielen Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) bei Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas mal wieder um den Weltmeistertitel. Ende vergangenen Jahres mussten die wagemutigen Promis jeder Mannschaft spektakuläre Mutproben bestehen und sind dafür an ihre Grenzen gegangen. Am Ende holte sich Joko mithilfe der Spiele im Studio den zweiten Sieg in Folge. Nun steht fest, welche VIPs sich diesmal auf dem größten Spielfeld aller Zeiten duellieren.

Am Samstag stellen sich bei ProSieben für Team Joko Model Stefanie Giesinger (24) und Sänger Bosse sowie für Team Klaas Moderator Jan Köppen (37) und Autor Micky Beisenherz (43) neuen Reisen und Herausforderungen. Die Germany's next Topmodel-Siegerin wird sich in der Schweiz an einer kniffligen Aufgabe versuchen, während der Musiker in den "USA" ein Musikvideo drehen soll. Was genau sich hinter "USA" verbirgt, ließ der Sender offen. Auf der anderen Seite wird Jan Köppen sich in Polen in einem See versenken lassen und Micky Beisenherz nach Lettland reisen.

Ob es Joko schaffen wird, sich den Triple-Weltmeistertitel zu sichern oder sich doch Klaas den Sieg holt, entscheidet sich wie immer im Studio. Dort treten die beiden Entertainer 20:15 Uhr in mehreren Spielen gegeneinander an und Jeannine Michaelsen (39) wird die Zuschauer wie gewohnt durch die Sendung führen.

Getty Images Stefanie Giesinger, Februar 2020 in Berlin

Getty Images Jan Köppen, Moderator

ProSieben/ Jens Hartmann Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

